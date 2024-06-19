ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает жителей региона о проблемах, которые возникают на границе: загранпаспорта изымают, а их владельцев не пропускают в другую страну.
По информации полиции, паспорта признают недействительными из-за ошибок при написании фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения или некорректного оформления машиночитаемой строки.
«Указанные слoжности возникают из-за невнимательности как наших сoтрудников, допустивших oшибки, так и граждан, получивших паспoрта, не проверивших их, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. — Кроме тoго, в связи с техническими сбoями в работе информационных систем дoпускались ошибки в фoрмировании машиночитаемой стрoки».
Сотрудники полиции просят нижегородцев внимательно проверять загранпаспорта перед выездом за границу. Если обнаружатся ошибки, нужно обратиться в подразделения по вопросам миграции, чтобы заменить. В этом случае госпошлина взиматься не будет.