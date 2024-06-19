На Челябинскую область надвигается шквалистый ветер до 25 метров в секунду

К слову, синоптики отмечают, что дожди окажутся кратковременными, а до +36 ожидается только на юге региона, на остальной территории — максимум +27…+32. Ближайшие ночи будут тёплыми, до +13…+20. Днём в четверг столбики уличных термометров покажут +23…+28, в пятницу — до +25…+30. Дожди и грозы задержатся вплоть до ночи пятницы.
Прогноз для Челябинска мало чем отличается. В среду — до +32, в четверг — до +26, в пятницу — до +28 градусов, по ночам — до +17…+20. Кратковременные дожди и грозы закончатся днём в пятницу. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», осадки задержатся и на выходные.
Напомним, в жаркую погоду не стоит употреблять алкоголь. Почему «охладиться», к примеру, на пляже, баночкой пенного — плохая идея, объяснила врач челябинской больницы. Также врачи настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить ухудшения самочувствия. Например, ходить в солнцезащитных очках и пользоваться кремами от солнца. Этими советами стоит воспользоваться, отправляясь на озёра Челябинской области, и просто в повседневной жизни.