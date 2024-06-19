На Челябинскую область надвигается шквалистый ветер до 25 метров в секунду

Мощный ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливни, крупный град и жара местами до +36 градусов — так вкратце выглядит прогноз погоды для Челябинской области на среду, 19 июня. Об этом, а также о том, что ждёт в ближайшие пару дней, рассказали в местном отделении Гидрометцентра.