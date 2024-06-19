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Сотрудники новосибирской таможни изъяли два ножа в аэропорту Толмачёво

По словам пассажирки, холодное оружие она везла в качестве сувениров.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни обнаружили два ножа в ножнах в багаже пассажирки, следовавшей рейсом «Новосибирск — Худжанд».

При прохождении таможенного контроля 21-летняя жительница Новосибирска заявила об отсутствии у нее товаров для декларирования. Однако при досмотре багажа с помощью досмотровой техники таможенники обнаружили два ножа.

По словам пассажирки, холодное оружие она везла в качестве сувениров, не зная о запрете на перемещение таких предметов через границу.

Изъятые ножи направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

За пять месяцев 2024 года таможенники аэропорта Толмачёво пресекли 62 попытки незаконного перемещения холодного оружия, в том числе 19 кастетов, 18 ножей и 14 электрошоковых устройств.

Новосибирская таможня напоминает о необходимости соблюдения правил перемещения товаров через границу. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФТС России.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что таможенный контроль в аэропорту Новосибирска задержал миниатюрное дерево бонсай.

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