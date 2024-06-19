Сотрудники новосибирской таможни изъяли два ножа в аэропорту Толмачёво

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни обнаружили два ножа в ножнах в багаже пассажирки, следовавшей рейсом «Новосибирск — Худжанд».
При прохождении таможенного контроля 21-летняя жительница Новосибирска заявила об отсутствии у нее товаров для декларирования. Однако при досмотре багажа с помощью досмотровой техники таможенники обнаружили два ножа.
По словам пассажирки, холодное оружие она везла в качестве сувениров, не зная о запрете на перемещение таких предметов через границу.
За пять месяцев 2024 года таможенники аэропорта Толмачёво пресекли 62 попытки незаконного перемещения холодного оружия, в том числе 19 кастетов, 18 ножей и 14 электрошоковых устройств.
Новосибирская таможня напоминает о необходимости соблюдения правил перемещения товаров через границу. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФТС России.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что таможенный контроль в аэропорту Новосибирска задержал миниатюрное дерево бонсай.