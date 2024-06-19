Второй год не могут закончить капремонт школы № 26 в городе Обь

— У меня старший ребенок пойдет в 8 класс, мы забили тревогу из-за учебного процесса, он неполноценный, хотя нам администрация уверяет в обратном, но мы видим проблему с другой стороны. Либо это сдвоенные уроки, либо дети и учитель приходят в класс, а он занят, поэтому урок срывается. Физика, химия проводятся без оборудования, объясняется это все на пальцах. Информатика у нас вообще в письменном виде проходит, домашнее задание ложится плечи родителей, — возмущается мама старшеклассницы Кристина Шилова.