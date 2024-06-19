Второй год не могут закончить капремонт школы № 26 в городе Обь

Изначально сдать объект подрядчик — ООО «Центр театральных технологий Сибири» — должен был в конце прошлого года, но сроки завершения масштабного ремонта были несколько раз продлены. Родители переживают, что их детям снова придется начинать новый учебный год в других школах, которые они вынуждены посещать во время затянувшегося капремонта.
— Сейчас наши детки ходят в две другие школы: в школу № 2 в Геодезии ходят ребятишки с 1 по 4 классы. Школа № 60 вообще находится за ж/д линией, туда ходят старшеклассники. Учатся они там в стесненных условиях, поэтому знаний как таковых не получают, — рассказала «Прецеденту» мама одного из воспитанников МБОУ «СОШ № 26» г. Оби Светлана Семенова.
— Мы живем на улице Льва Толстого, ребенок до школы № 26 ходил 20 минут, теперь ему приходится еще 20 минут идти, общий путь занимает минут 40. Негатив, конечно, сказывается, бывает такое, что у старших классов по два урока стоит в день, у младших еще как-то учитель выкручивается, — говорит другая родительница Елена Ранга.
— У меня старший ребенок пойдет в 8 класс, мы забили тревогу из-за учебного процесса, он неполноценный, хотя нам администрация уверяет в обратном, но мы видим проблему с другой стороны. Либо это сдвоенные уроки, либо дети и учитель приходят в класс, а он занят, поэтому урок срывается. Физика, химия проводятся без оборудования, объясняется это все на пальцах. Информатика у нас вообще в письменном виде проходит, домашнее задание ложится плечи родителей, — возмущается мама старшеклассницы Кристина Шилова.
В отчаянии родители даже обратились с жалобой к президенту страны. Указав, что ситуация вызывает у них непонимание: школа не большая и денег на ремонт вреде бы хватает. Но вот когда он завершится — до сих пор большой вопрос.
В ответ полетели письма из городской администрации и регионального Минобра. Чиновники объясняли, что в процессе реконструкции здания выявилась необходимость проведения дополнительных работ и это значительно повлияло на сроки.
— Есть работы, которые не выполняются, потому что не утверждены технические решения государственной экспертизой, и которые невозможно начать без нее, — пояснил в разговоре с редакцией директор МБОУ «СОШ № 26» г. Оби Юрий Смаглюк.
Формально сейчас срок сдачи объекта обозначен концом октября 2024 года, родители учеников хотели бы ускорить темпы ремонта, но реалистично ли это?
— Мы стремимся к тому, чтобы это сделать раньше, мы сейчас значительно ускорили процесс, единственное нас будет держать госэкспертиза, как она пройдет. Ну и от подрядчика зависит, как он будет устранять выявленные замечания, — уточняет директор школы.
Руководитель подрядной организации комментировать щекотливую ситуацию отказался. Объясняться с родителями и журналистами пришлось начальнику управления образования и культуры администрации города Оби Светлане Смородовой:
— Проблема была в кровле, не было материалов и подрядчику пришлось менять ПСД и с этими изменениями и рядом других заходить повторно на государственную вневедомственную экспертизу. План-график работ до 30 октября разработан, сейчас подрядчик в него укладывается, но мы пытаемся внести в него коррективы, чтобы подвинуть сроки сдачи ближе к сентябрю.
Впрочем, в этот оптимистический прогноз верится с трудом. Отчасти еще и потому, что в настоящее время подрядчик судится со своими партнерами. Взаимные финансовые претензии разнятся от 7 до 9 миллионов рублей, в том числе к участию в арбитражном споре привлечена и школа № 26 в Оби.
Екатерина ЛОБАНОВА.