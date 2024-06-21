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«Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская»: с 22 июня временно закроют участок БКЛ

С 22 июня временно закроют участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Его интегрируют в новую Рублево-Архангельскую линию.

Источник: Московский метрополитен

Для этого потребуется строительство новых тоннелей и замена инженерных систем. Приостановка движения поездов на время работ необходима для обеспечения безопасности пассажиров.

Горожанам рекомендуют планировать поездки заранее и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами.

С 22 по 28 июня более 50 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на 18 станциях метро. Они помогут горожанам сориентироваться и построить альтернативные маршруты.

На БКЛ будет осуществляться только кольцевое движение. В результате сократится время ожидания поездов и станет больше дополнительных пассажирских мест.

метро