До +32°С: МЧС и Белгидромет предупреждают белорусов о жаре в среду

В Гомеле и Гродно установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +29…+31°C. В областных центрах установится переменная облачность. В Гомеле существенных осадков не ожидается, а в Гродно пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%) и прогремит гроза. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Гродно с порывами до 15−20 м/с.