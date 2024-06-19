До +32°С: МЧС и Белгидромет предупреждают белорусов о жаре в среду

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Дневная температура воздуха в среду во многих районах Беларуси достигнет +30…+32°С, сообщили в официальном Telegram-канале МЧС республики.
Спасатели предупреждают, что при таких высоких значениях температуры воздуха может нарушиться электроснабжение, возникнуть природные пожары, а также возгорания в жилых и производственных зданиях. Также среди факторов риска — гибель людей на воде и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
В Белгидромете в свою очередь сообщили, что в среду ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможны сильные дожди. Утром местами сгустится слабый туман. Ветер юго-западный 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, днем местами — до 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха составит +26…+32°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в среду прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Столбик термометра в этих городах поднимется сегодня до значения +28…+30°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Гомеле и Гродно установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +29…+31°C. В областных центрах установится переменная облачность. В Гомеле существенных осадков не ожидается, а в Гродно пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%) и прогремит гроза. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Гродно с порывами до 15−20 м/с.
Самое высокое значение дневной температуры воздуха ожидает сегодня в Бресте — от +30°C до +32°C. В городе над Бугом также будет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Витебске также синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь и гроза, но более комфортную температуру +26…+28°C. Ветер тоже будет юго-западный 5−10 м/с.