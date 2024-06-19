В отелях Перми почти не осталось мест в преддверии Дягилевского фестиваля

В Перми стартует один из самых масштабных и традиционно любимых культурных проектов — Дягилевский фестиваль. Гости и участники мероприятия уже прибывают в краевую столицу и вместе с тем свободные места в отелях города заканчиваются. Об этом сообщает РБК-Пермь.