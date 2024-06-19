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В отелях Перми почти не осталось мест в преддверии Дягилевского фестиваля

В этом году процент зрителей фестиваля из других городов составляет более 60%

Источник: Комсомольская правда

В Перми стартует один из самых масштабных и традиционно любимых культурных проектов — Дягилевский фестиваль. Гости и участники мероприятия уже прибывают в краевую столицу и вместе с тем свободные места в отелях города заканчиваются. Об этом сообщает РБК-Пермь.

По данным издания, регулярно около 50% зрителей фестиваля приезжают из других регионов России. В этом году гости из Москвы приобрели 26% билетов, 8% приходится на жителей Санкт-Петербурга. А 27% билетов выкупили другие регионы: Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.

Перенять эстафетную палочку по максимальной наполненности залов готовятся и представители общепита. Сообщается, что в период Дягилевского фестиваля их выручка растет примерно на 10%.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году билеты на Дягилевский фестиваль закончились через 20 минут с момента открытия официальных продаж.

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