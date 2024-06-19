В отелях Перми почти не осталось мест в преддверии Дягилевского фестиваля

В Перми стартует один из самых масштабных и традиционно любимых культурных проектов — Дягилевский фестиваль. Гости и участники мероприятия уже прибывают в краевую столицу и вместе с тем свободные места в отелях города заканчиваются. Об этом сообщает РБК-Пермь.
По данным издания, регулярно около 50% зрителей фестиваля приезжают из других регионов России. В этом году гости из Москвы приобрели 26% билетов, 8% приходится на жителей Санкт-Петербурга. А 27% билетов выкупили другие регионы: Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.
Перенять эстафетную палочку по максимальной наполненности залов готовятся и представители общепита. Сообщается, что в период Дягилевского фестиваля их выручка растет примерно на 10%.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году билеты на Дягилевский фестиваль закончились через 20 минут с момента открытия официальных продаж.