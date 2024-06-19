Вандалы вырвали аншлаги о запрете купания в Иркутске

Аншлаги, информирующие об опасности и запрете купания в непредназначенных для этого местах, вырвали на озере Искра в Иркутске. После этого, через несколько дней на водоеме утонула женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.
— В прошлом году было установлено 11 металлических стендов по безопасности людей в летний и зимний период, но при рейдовых мероприятиях выяснилось, что в поселке Боково знак был расстрелян, а в Искре стенды похитили, — поделилась замначальника отдела безопасности администрации города Надежда Русланова.
Информация, которая была нанесена на аншлаги включала в себя статистику по погибшим на водоемах за последние три года. В этом году в местах, где утонули дети, установили уже восемь стендов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре человека получили травмы в ДТП в Аларском районе. Водитель минивэна выехал на встречную полосу.