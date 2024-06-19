Команда КВН «Омская сборная» вышла в полуфинал Премьер-лиги

Ранее стало известно, что в воскресенье, 30 июня, на площадке Международной выставки-форума «Россия» состоится финал «Знание. Игра» Чемпионата России по «Что? Где? Когда?». Заключительная игра в Москве соберёт 75 команд из 27 регионов России. К соревнованию присоединятся коллективы Сбера и «Яндекса», а также команды выдающихся игроков «Что? Где? Когда?» Максима Поташёва и Анатолия Вассермана. В финале турнира сразится и омская команда «Омзг». Коллектив сформировался в 2020 году и состоит из игроков в возрасте 40+.