Суд прекратил уголовное дело депутата Пермской гордумы

Напомним, Дмитрий Федоров обвинялся в совершении трех преступлений небольшой тяжести. Речь идет о фальсификации решения собрания учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания», которым он назначил себя директором общества. Следствие и гособвинение считают также, что затем он сфальсифицировал данные в Единый государственный реестр юрлиц, в который были внесены сведения, что господин Федоров стал директором указанного ООО. После этого он отправился в банк с сфальсифицированным протоколом и получил доступ к расчетному счету общества, совершив использование заведомо поддельного документа.