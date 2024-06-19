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Суд прекратил уголовное дело депутата Пермской гордумы

18 июня Ленинский райсуд Перми вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова по нереабилитирующим основаниям. По данным «Ъ-Прикамье», такое решение было принято в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. С ходатайством о прекращении дела выступил сам господин Федоров.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, Дмитрий Федоров обвинялся в совершении трех преступлений небольшой тяжести. Речь идет о фальсификации решения собрания учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания», которым он назначил себя директором общества. Следствие и гособвинение считают также, что затем он сфальсифицировал данные в Единый государственный реестр юрлиц, в который были внесены сведения, что господин Федоров стал директором указанного ООО. После этого он отправился в банк с сфальсифицированным протоколом и получил доступ к расчетному счету общества, совершив использование заведомо поддельного документа.

Как следует из оглашенных в суде материалов дела, протокол Дмитрий Федоров передал сотрудникам банка 16 июня 2022 года. Таким образом, в этот день было окончено последнее из инкриминируемых ему преступлений. 16 июня 2024 года истек двухлетний срок привлечения к ответственности за указанное деяние.