На закрытые шахты в Кузбассе ежегодно тратятся миллионы рублей. Так, Сибирская углепромышленная компания уже три года тушит эндогенный пожар на «Коксовой-2» и потратила за это время 240 млн руб.
А в Прокопьевске, рекордсмене по закрытым шахтам, приходится постоянно откачивать воду в заброшенных выработках. По словам главы Прокопьевска Максима Шкарабейникова, до 2005 г. работы по обслуживанию горных комплексов шахт финансировались из федерального бюджета. Сейчас ежемесячно на откачку воды только из двух шахт тратится 1,5 млн руб. из городской казны.
«Негативные процессы не заканчиваются со сроком действия лицензии или с подписанием акта ликвидации. В связи с чем возникает вопрос, который не имеет однозначного ответа: кто будет продолжать после ухода недропользователя наблюдение до завершения всех негативных последствий ликвидации угледобывающего предприятия?» — говорит kuzbass.aif.ru руководитель кузбасского филиала ФГБУ «ГУРШ» Сергей Игнатов.
kuzbass.aif.ru подробнее рассказывает, как закрытые предприятия умудряются расходовать бюджетные средства.