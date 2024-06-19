На закрытые шахты в Кузбассе ежегодно тратятся миллионы рублей

А в Прокопьевске, рекордсмене по закрытым шахтам, приходится постоянно откачивать воду в заброшенных выработках. По словам главы Прокопьевска Максима Шкарабейникова, до 2005 г. работы по обслуживанию горных комплексов шахт финансировались из федерального бюджета. Сейчас ежемесячно на откачку воды только из двух шахт тратится 1,5 млн руб. из городской казны.