В Омской области браков больше, чем разводов, население снижается

Омскстат опубликовал данные за первые четыре месяца 2024 года, которые показывают основные демографические изменения в регионе. С января по апрель в Омской области зарегистрировали 2 976 браков, в то время как количество разводов составило 2 717 случаев. Кроме того, за этот период наблюдалась естественная убыль населения. В регионе родилось 4 635 детей, а умерло 8 420 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 3 785 человек.