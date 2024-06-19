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В Омской области браков больше, чем разводов, население снижается

Такова статистика за первые четыре месяца 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Омскстат опубликовал данные за первые четыре месяца 2024 года, которые показывают основные демографические изменения в регионе. С января по апрель в Омской области зарегистрировали 2 976 браков, в то время как количество разводов составило 2 717 случаев. Кроме того, за этот период наблюдалась естественная убыль населения. В регионе родилось 4 635 детей, а умерло 8 420 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 3 785 человек.

демография