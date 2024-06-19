Власти Новосибирска озвучили причину провала на улице Большевистской

«Это связано с тем, что, когда в 2018 или 2020 году впервые провал произошёл, у нас были повреждены коммуникации именно ливневые на данном участке дороги. То есть сегодня причина данного размыва заключается в том, что трубопровод по сути недействующий стал», — заявил чиновник на аппаратном совещании в мэрии.