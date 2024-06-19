Власти Новосибирска озвучили причину провала на улице Большевистской

Участок тротуара и проезжей части улицы Большевистской в районе дома № 14 провалился из-за недействующей ливнёвки. Об этом в среду, 19 июня сообщает портал РБК-Новосибирск со ссылкой на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса администрации города Иосифа Кодалаева.
«Это связано с тем, что, когда в 2018 или 2020 году впервые провал произошёл, у нас были повреждены коммуникации именно ливневые на данном участке дороги. То есть сегодня причина данного размыва заключается в том, что трубопровод по сути недействующий стал», — заявил чиновник на аппаратном совещании в мэрии.
Напомним, 11 июня на участке улицы Большевистской провалился асфальт на тротуаре и проезжей части в районе ЖК Freedom (бывшая «Снежная миля») неподалёку от пересечения с улицей Добролюбова. В тот же день мэр Максим Кудрявцев подписал ряд решений по ликвидации критической ситуации, а опасный участок огородили. На следующий день на месте провала появилась дорожная техника и дыру в асфальте залатали.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что суд в Новосибирске обязал мэрию города установить ливнёвки в Советском районе.