В Красноярске ко Дню памяти и скорби ограничат движение на двух улицах

В Красноярске 21 и 22 июня будет ограничено движение на улице Свердловской и пр. Красноярский рабочий. Об этом сообщили в мэрии.
В связи с мероприятиями ко Дню памяти и скорби будут временные ограничения движения.
Так, с 19.00 21 июня до 15.00 22 июня ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль Народного парка героев.
22 июня с 6.00 до 15.00 на проезде от улицы Свердловской к улице Веселой, 1 установят знаки «Движение запрещено».
Помимо этого, 22 июня с 8.00 до 23.45 будет ограничено движение по чётной стороне пр. Красноярский рабочий на участке от дома № 44 до дома № 46.
Ранее сообщалось о том, что жители Красноярского края могут поучаствовать в акции «Свеча памяти».