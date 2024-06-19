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Скончался посол Узбекистана в Южной Корее

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посол Узбекистана в Республике Корея Виталий Фен скончался на 77-м году жизни. О кончине дипломата сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана.

Виталий Фен был выдающимся государственным деятелем, мастером спорта и профессиональным дипломатом, на протяжении 25 лет возглавлявшим дипломатическую миссию Узбекистана в Сеуле и внесшим огромный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Корея. Он оставил неизгладимый след в укреплении узбекско-южнокорейских связей.

Виталий Васильевич Фен был награжден орденами «Фидокорона хизматлари учун» и «Мехнат шухрати», а также «Гвангхва» Южной Кореи.

Отмечается, что посол будет похоронен в городе Фергане по исламским традициям.