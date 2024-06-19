Скончался посол Узбекистана в Южной Корее

Виталий Фен был выдающимся государственным деятелем, мастером спорта и профессиональным дипломатом, на протяжении 25 лет возглавлявшим дипломатическую миссию Узбекистана в Сеуле и внесшим огромный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Корея. Он оставил неизгладимый след в укреплении узбекско-южнокорейских связей.