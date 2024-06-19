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Третьеклассница из Новокузнецка помогла вернуть домой 3-летнего ребёнка

Малышка вышла из дома, пока отец спал после смены, и заблудилась.

Автоинспекторы Новокузнецка поблагодарили третьеклассницу Викторию Горелову, которая помогла вернуть домой потерявшуюся трёхлетнюю девочку.

Малышку нашли во дворе одного из домов новокузнечане и обратились в полицию. Ребёнок не мог назвать ни своего имени, ни адреса. Полицейские развернули поисковую операцию: они больше часа объезжали частный сектор, дворы многоквартирных домов, откуда потенциально мог быть ребёнок, и особое внимание уделяли адресам, где проживают многодетные семьи.

«Когда автоинспекторы остановились около группы подростков, выяснилось, что одна из девочек ранее видела малютку вместе с папой в одном из дворов. Школьница вызвалась показать, где, предположительно, живет ребёнок», — пишут правоохранители.

Как только они оказались возле нужного подъезда, к автомобилю подбежал взволнованный мужчина. Он рассказал, что пришёл со смены и лёг спать, забыв закрыть дверь, а его 3-летняя дочь сама ушла гулять.

Виктории вручили подарок за помощь в поисках семьи потерявшегося ребёнка. Она призналась, что поняла сразу: это серьёзная проблема и нужно было помочь найти родителей девочки.