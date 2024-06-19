Третьеклассница из Новокузнецка помогла вернуть домой 3-летнего ребёнка

Малышку нашли во дворе одного из домов новокузнечане и обратились в полицию. Ребёнок не мог назвать ни своего имени, ни адреса. Полицейские развернули поисковую операцию: они больше часа объезжали частный сектор, дворы многоквартирных домов, откуда потенциально мог быть ребёнок, и особое внимание уделяли адресам, где проживают многодетные семьи.