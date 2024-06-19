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В Новосибирске дорожники до сих пор устраняют последствия ливня

Во время прошедшей грозы никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Городские службы завершают ликвидацию последствий сильного ливня. Как сообщили в администрации Новосибирска, от граждан поступали десятки обращений.

— Ни один новосибирец не пострадал, однако в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» поступило 30 обращений от горожан, в том числе восемь об обрывах линий электропередач, -отметили в ведомстве.

Ветер оборвал электропровода на улицах Первомайской, Брюсова, Чапаева, 2-й Марата, Центральной. В Октябрьском районе на дорогу упал столб электроосвещения, а в Заельцовском — дерево на ЛЭП.

Зафиксировали несколько случаев подтопления дорог. На улице Калинина специалистам пришлось не только откачивать воду, но и доставать «Хонду» из лужи.

— 17 обращений новосибирцев касались упавших веток и деревьев, — добавили в пресс-службе.