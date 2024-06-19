«Главное — у нас есть вы»: в Петербурге наградили лучших медработников

«За последние годы нам многое удалось сделать для развития медицины и подготовки кадров для отрасли. Мы ремонтируем и вводим в строй современные поликлиники и больницы, закупаем новые машины скорой помощи, модернизируем медицинские колледжи. Ввели специализированный сосудистый центр. Но самые умные приборы, самые современные больницы и поликлиники не значат ничего без грамотных специалистов. Самое главное — кроме профессиональных навыков и компетенций каждый врач, медсестра, санитар должен иметь доброе сердце. Наши медики именно такие. Спасибо вам за служение нашему городу и стране», — обратился к лауреатам Александр Беглов.
В течение последних пяти лет город в три раза увеличил расходы на закупку лекарств для льготников. В Петербурге открыли 52 новых амбулаторных подразделения, модернизировали 150 поликлиник и отремонтировали 53 медицинских учреждения. Было закуплено 5 тысяч единиц медицинского оборудования для первичного звена. Помимо этого, в городе не Неве создали сеть районных онкологических центров и обновили автопарк станций скорой помощи. А восемь больниц города оснастили роботизированными комплексами для проведения высокотехнологичной медицинской помощи.
Введение в эксплуатацию современных медицинских учреждений и обновление оборудования в имеющихся больницах и поликлиниках вкупе с привлечением в отрасль высококвалифицированных кадров дали свои плоды. Как сообщил губернатор, в регионе улучшились показатели в борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Петербурге зарегистрирована самая низкая в стране смертность среди пациентов с хронической дыхательной недостаточностью. Заболеваемость туберкулезом снизилась до исторического минимума, а также устранена очередь на заместительную почечную терапию.
«За пять лет мы многое сделали для того, чтобы специалисты работали в лучших условиях на самом современном оборудовании. Сегодня мы занимаемся медицинской реабилитацией участников СВО: они проходят ее в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн, который мы построили в рекордные сроки в период пандемии. Мы умеем перестраивать систему здравоохранения под новые задачи и вызовы — в пандемию мы этому научились», — отметил губернатор.
Он также сообщил, что в 2023 году в Северной столице более 3,7 млн человек (61% населения города) прошли обязательные медицинские осмотры, профилактические и расширенные обследования. Это рекордный показатель в истории города. Около 200 тысяч жителей Петербурга были своевременно направлены на лечение после обнаружения на ранней стадии серьезных заболеваний.
«Все это создано вашими усилиями, вашим трудом. Вместе мы изменили облик петербургской медицины. Новые нацпроекты “Продолжительная и активная жизнь”, “Семья”, майский указ президента ставят высокие цели. Мы решим задачи. Петербург будет медицинской столицей России. У нас для этого есть ресурсы и желание. Но главное, у нас есть вы — лучшие медицинские работники страны», — заявил Александр Беглов.
В тожественной атмосфере губернатор наградил 20 лауреатов премией правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним медицинским образованием». Еще 30 медицинских работников удостоены почетных званий «Заслуженный врач Санкт-Петербурга» и «Заслуженный работник здравоохранения Санкт-Петербурга» за выдающиеся заслуги в области здравоохранения.