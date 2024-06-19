«Главное — у нас есть вы»: в Петербурге наградили лучших медработников

«За последние годы нам многое удалось сделать для развития медицины и подготовки кадров для отрасли. Мы ремонтируем и вводим в строй современные поликлиники и больницы, закупаем новые машины скорой помощи, модернизируем медицинские колледжи. Ввели специализированный сосудистый центр. Но самые умные приборы, самые современные больницы и поликлиники не значат ничего без грамотных специалистов. Самое главное — кроме профессиональных навыков и компетенций каждый врач, медсестра, санитар должен иметь доброе сердце. Наши медики именно такие. Спасибо вам за служение нашему городу и стране», — обратился к лауреатам Александр Беглов.