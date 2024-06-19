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В Красноярске снова открывается кинодворик

Открытие пройдет в ближайшую пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В эту пятницу, 21 июня, в Красноярске открывается кинодворик от «Енисей кино». Тема первого в этом сезоне мероприятия — «Автостопом по галактикам».

Программа на 21 июня такова:

18:30 — мастер-классы от Детской библиотеки им. К. Чуковского, студии живописи «Рисоварка» и студии цветочного настроения.

19:00 — выступление группы «ЛЕГЧЕ».

20:00 — киноквиз.

22:00 — кинопоказ под открытым небом. Гости посмотрят мультфильм «Первая космическая», фильм «Рыцарь крапивного ордена» и фестиваля уличного кино — «Как разжечь потухший огонь», «Молодой», «Большая восьмерка».

Организаторы предлагают прийти на мероприятие образе любимого путешественника по галактикам и отмечают, что полотенца только приветствуются, ведь это самый ценный предмет автостопщика.

Стоимость участия в киноквизе — 200 рублей. Так же на него нужно собрать команду от 3 до 8 человек и зарегистрироваться по ссылке. Остальные мероприятия — бесплатные.

На этом возможность познакомиться с кино поближе не заканчивается — вот подробная программа.

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