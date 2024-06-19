В Челябинске построят новую объездную дорогу

Трасса соединит автодороги «Челябинск — Харлуши» и «Шершни — Северный», что особенно необходимо жителям посёлков Западный, Малиновка и Белый Хутор. Дорожное полотно длиной в шесть километров поможет разгрузить транспортный поток через плотину и кольцо и соединит Новоградский тракт с дорогой на Шершни.
— Когда мы введём эту дорогу в эксплуатацию, появится возможность направить транспортные потоки не только через узкое горлышко — на Шершнёвское кольцо, плотину, Худякова, но ещё и на Новоградский проспект, далее на проспект Победы, — объяснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.
Сейчас на объекте готовят основание дороги — отсыпают и ровняют грунт. По окончанию работ здесь появятся четыре полосы, разделительное тросовое ограждение, освещение и заезды в жилые микрорайоны.
Один из участков, который ведёт в микрорайон «Парковый-премиум», покроют асфальтом уже в этом году, а полностью завершить строительство планируют в 2025-м.
Также в Челябинске на новую стадию вышел ремонт трамвайного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской. Интенсивность движения вагонов здесь высочайшая. При этом в последний раз узел меняли в конце 90-х, то есть больше 25 лет назад. Почему здесь затеяли сложный ремонт и что изменится для челябинцев, когда он завершится, рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров.
Тем временем, после сильных дождей улица 2-я Павелецкая в областном центре ушла под воду. Как рассказали в организации «Народный фронт», дорогу в прошлом году сделали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в рамках контрактов на 190 миллионов рублей.