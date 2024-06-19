В Челябинске построят новую объездную дорогу

Также в Челябинске на новую стадию вышел ремонт трамвайного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской. Интенсивность движения вагонов здесь высочайшая. При этом в последний раз узел меняли в конце 90-х, то есть больше 25 лет назад. Почему здесь затеяли сложный ремонт и что изменится для челябинцев, когда он завершится, рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров.