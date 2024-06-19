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Более 340 абитуриентов напишут ЦТ по всем предметам в резервный день

Во всех шести пунктах централизованное тестирование начнется в одно и тоже время — в 11:00, но абитуриентам лучше прийти заранее.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Свыше 340 абитуриентов планируют написать централизованное тестирование по всем предметам в резервный день, сообщил руководитель Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сегодня ЦТ пройдет по всем предметам в шести пунктах, то есть в каждом областном городе.

«На испытания зарегистрировались более 340 абитуриентов», — проинформировал Миксюк, его слова приводит БелТА.

Пункты для сдачи финального испытания находятся в БГУ, Белорусско-Российском университете, Брестском государственном техническом университете, Витебском государственном технологическом университете, Гомельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого и Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы.

Тестирование начнется в одно и тоже время, а именно в 11:00, но абитуриентам лучше прийти заранее. Если выпускник придет на экзамен после вскрытия пакета с экзаменационными работами, проходить испытание его уже не пустят.

образование