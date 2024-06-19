Омич Олег Гаас возвращается на ТНТ во втором сезоне сериала «Телохранители»

«Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что “фраппучино” и “бейгл” — это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придётся измениться, чтобы стать немного лучше», — рассказывают креативные продюсеры проекта Алексей Иванов и Максим Шкаликов.