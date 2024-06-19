Омич Олег Гаас возвращается на ТНТ во втором сезоне сериала «Телохранители»

Телеканал ТНТ объявил о продолжении съёмок комедийного сериала «Телохранители». Производством занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production. В первом сезоне главные герои — боксёры из Челябинска — вылетели из сборной и начали работать на скандально известного столичного адвоката. В продолжении Туча, Юрок и Ящер окончательно освоятся в Москве, и, конечно, на их долю выпадет немало приключений.
В главных ролях — омич Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (адвокат), Сергей Маковецкий (отец адвоката), Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника). Режиссёр сериала — Владимир Битоков («Хэдшот», «Мама, я дома»).
Одну из главных ролей сыграл Олег Гаас. Когда парню было 13 лет, он вместе с родителями переехал жить в Омск. Гаас с ранних лет мечтал заниматься творчеством, только родители такому выбору были не рады. После долгих разногласий будущий актёр подал документы в инженерно-экономический университет, но по воле случая оказался студентом театральной академии. В настоящее время артист продолжает покорять телевидение, на его счету — более 40 работ.
«Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что “фраппучино” и “бейгл” — это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придётся измениться, чтобы стать немного лучше», — рассказывают креативные продюсеры проекта Алексей Иванов и Максим Шкаликов.