Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

«Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ», — объясняют причину на предприятии.
Подачу электроэнергии ограничат на следующих улицах:
с 09.30 до 11.30 — ул. Комбрига Потапова, 22,
с 11.30 до 12.30 — ул. Генерала Лебедя, 35-А, 37-А, 33-Б, 29-А, 29-Б, 31−43,
с 12.30 до 14.00 — ул. Коммунистическая, 50,
с 14.30 до 16.00 — ул. Тараса Шевченко, 12,
с 10.00 до 13.00 — ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7−11, ул. 2-я линия Бомбор, 18−20, 32−40, 53−97, ул. Пластунская, 48−80, 96, 35−65, ул. Пластунская, 100-А, 98, 104, ул. Стрелковая, 2−22, 1−23.
Также с 09.00 до 17.00 свет отключат на час-полтора по адресам: ул. Хрусталева, 86-В, 126-А, 124-А, 112-А, 102-А, 8, СНТ «Камаз», 30, 62, 68, 916, уч. 93, 27, 89, 1050, ул. Балаклавское шоссе, 38-А, 38-В, 38, ул. 5 км Балаклавского шоссе, 42, ул. Пехотная, 30, ул. Дубравная, 26,11,19, ул. Сельская, 4-Б/2, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 26/2, 2, 4-А/3, ул. Камышовое шоссе, 1-Д, ул. Еловая, 10, 8-А, 8, ул. Городское Шоссе, 20, 15-А, 27-В, 27-А, 21, 25, ул. Привольная, 4-А.
Временно без света в среду будут: б-р Гераклейский, 6-А, 14-А, 2-А, 8-А, 14/1, 30-А, 16, ул. Босфорская, 26-А, 30-А, 4−6, 10−16, 20−34, 25-А, 1, 27−31, 37−47, ул. Романтиков, 1−15, 2−22, ул. Липранди, 2−4, 5−11, 15−23, ул. Рыбальченко, 2−12, ул. Марсовая, 17−21, 25, пр-д Вербеновый, 34−36, пр-д Лавандовый, 15−19, пер. Хризантем, 6.
Ограничат подачу электроэнергии в том числе следующим абонентам: СТ «Кипарис», 30-А, 35, 5, 9, СТ «Ветерок», 956, СТ «Морское», 12, СТ «Вагонник», 102, 3, 31, 101, Юхарина балка, 6, 274, 13.
Дома в селе Орловка также будут временно обесточены: ул. Енисейская, 32-А, 12, 22, 30−38, 42, 5-Б, 5-А, 3−5, 17−19, 1089, ул. Камская, 16-А, 2, 12−20, 26, 30−40, 1098, кад. 1097, 1, 11, 15−21, 29, 33−41, 9, ул. Землянского, 8, 12, 18, 1078, 1−11, пер. Багряный, 6, туп. Прямой, 2, 4, Качинское шоссе, 22-А/3, 22-А/2, ул. Клубная, 2, 10, 13-А, 1−27, ул. Приморская, 52-А, 22−40, 40−52, 62, 78, 47-А, 45-Б, 49-Б, 49, ул. Дорожная, 26,19−25.
Отключение электричества пройдет 19 июня в с/з Софьи Перовской, 34, 38, 102−104, 110, 116−118, 134, 7, 53, 95, 109−111, 121−123, 131, 13, ул. Челюскинцев, 138/45, 138/51, 138/43, 199, ЗАО «С. Перовской», 186, 244, 882, 1494, 7, 179, 381, 747, 877.
Несколько адресов в поселке Любимовка тоже останутся временно без света: ул. Летчика Денисова, 27−29, 35, 39, ул. 1- линия, 770, 35−37, 47, ул. 2- линия, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1, ул. Федоровская, 442, 680, 439, 445, 659, пр-д Федоровский, 402.