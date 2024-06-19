МЧС назвало разрешенные для купания пляжи в Приморье — список

Напомним, во Владивостоке купальный сезон стартовал 15 июня. Комиссия города проверила пляжные территории и зоны отдыха у воды. Согласно отчету управления городской среды, территории были проверены на соответствие следующим параметрам: на наличие спасательного оборудования, обустроенность парковки, наличие места для сбора твердых бытовых отходов и ряд других. Согласно заключению, пригодными и соответствующими параметрам стали 11 зон отдыха.