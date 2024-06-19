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МЧС назвало разрешенные для купания пляжи в Приморье — список

Всего зарегистрировано восемь безопасных территорий для отдыха.

Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты ГИМС МЧС России в Приморском крае назвали список пляжей, которые оборудованы в соответствии с требованиями правил пользования охраны жизни людей на водных объектах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

В список разрешенных для купания вошли восемь пляжей. Среди них:

  • ООО «Эффективная энергия» — почтовый адрес ориентира: Приморский край, район Хасанский, с. Витязь, ул. Лесная, д. 4.
  • ИП Богун Дмитрий Владимирович — почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 161
  • ООО «Лотс» — почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Лазурный берег, дом 11
  • ФКУЗ «Санаторий “Приморье” МВД России» — почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Маковского, дом 184
  • ООО «Ривьера Лагуна» — почтовый адрес ориентира Приморский край, г. Владивосток, ул. Десятая, д. 2
  • ИП Загайнова Ирина Юрьевна (ДСОЛ «Жемчужина») — почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Большой Камень, г. Большой Камень, мкр. Ильмовый, д. 8
  • ИП Загайнова Ирина Юрьевна (ДСОЛ «Алые Паруса») — почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Большой Камень, микрорайон Ильмовый, 6
  • Физическое лицо Братченко Юлия Александровна — почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Андреевка, ул. Школьная, дом 35

Напомним, во Владивостоке купальный сезон стартовал 15 июня. Комиссия города проверила пляжные территории и зоны отдыха у воды. Согласно отчету управления городской среды, территории были проверены на соответствие следующим параметрам: на наличие спасательного оборудования, обустроенность парковки, наличие места для сбора твердых бытовых отходов и ряд других. Согласно заключению, пригодными и соответствующими параметрам стали 11 зон отдыха.