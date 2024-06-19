В Хабаровске пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня в Хабаровске будут организованы митинги и акции, посвященные 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В 11.00 (04.00 по московскому времени) на площади «Город воинской славы» (ул. Тургенева, 65Б) запланировано проведение патриотической акции «Свеча памяти» (6+), посвященной Дню памяти и скорби. Участники мероприятия зажгут и поднесут свечи, лампады к подножию стелы «Город воинской славы». Из них соберут слово «Помним». К участию в акции приглашаются юнармейцы, участники военно-патриотических клубов и объединений, студенты, молодежь, жители и гости города.
С 21.30 до 23.00 на площадке «Платинум Арена» пройдет световое историческое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти» (0+) и Всероссийская акция «Красная гвоздика» (0+).
Кроме того, в разных районах Хабаровска 22 июня будут организованы мероприятия, которые включают в себя праздничные программы, конкурсы рисунков и возложения цветов к памятным местам боевой славы.
— с 9.00 до 15.00 пройдет вахта Памяти на Посту № 1 у Вечного огня мемориального комплекса Площади Славы.
— в 10.00 у Обелиска Славы рабочих завода имени Горького, погибших в годы Великой Отечественной войны, проведут митинг «Пусть свечи памяти горят» (0+).
— в 11.00 состоится шествие «Память на века» (0+) в Центре работы с населением «Исток» на улице Мирной, 16, а также автопробег «Дорогами Победы» по памятным местам Краснофлотского района.
Также памятные мероприятия пройдут в преддверии знаковой даты — 21 июня.
В 11.00 состоится митинг и возложение цветов к Обелиску 40 лет Победы и к мемориалу рабочим и служащим завода Дальдизель, погибшим в Великой Отечественной войне. В то же время проведут митинг «А завтра была война» (6+)в сквере детско-юношеского центра «Восхождение». В 15.00 пройдет шествие и церемония возложения цветов к мемориалу Танк Т-34, а также тематическая программа «Боль Победы» в Центре работы с населением «Содружество» на улице Калинина, 50.