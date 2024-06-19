В Хабаровске пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В 11.00 (04.00 по московскому времени) на площади «Город воинской славы» (ул. Тургенева, 65Б) запланировано проведение патриотической акции «Свеча памяти» (6+), посвященной Дню памяти и скорби. Участники мероприятия зажгут и поднесут свечи, лампады к подножию стелы «Город воинской славы». Из них соберут слово «Помним». К участию в акции приглашаются юнармейцы, участники военно-патриотических клубов и объединений, студенты, молодежь, жители и гости города.

Впервые в городе пройдет ночной забег «Свеча памяти» (6+), посвященный подвигу героев Великой Отечественной войны. Участники преодолеют 1418 метров, а затем зажгут 1418 свечей. Эта цифра символичная — именно столько дней длилась война. Мероприятие начнется с тематического концерта на главной сцене стадиона имени Ленина. После минуты молчания участники пробегут по маршруту от Универсального краевого спортивного комплекса до площади Славы, где возле Вечного огня создадут огненную инсталляцию и возложат цветы. Подать заявку на участие можно на сайте orgeo.ru. Также зарегистрироваться организаторы предлагают в день мероприятия с 19.00 до 20.30. Старт забега «Свеча памяти» состоится в 21:00.