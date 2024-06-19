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В Калининском районе Новосибирска десятки домов остались без света

Предварительно, устранить аварию энергетики планируют к 13:10.

Источник: AP 2023

Утром в среду, 19 июня десятки домов в Калининском районе Новосибирска остались без электричества. Об этом свидетельствуют данным муниципального портала систем жизнеобеспечения.

Согласно сайту, аварийное отключение произошло в 11:10. В результате без света остались жители домов на улицах Леваневского, Побежимова, Костонаева, Чкалова, Советской Сибири, Галковского, 12 декабря, Батарейной и Агрономической.

По данным корреспондента BFM-Новосибирск, авария затронула также улицы Олеко Дундича, 25 лет Октября и Менделеева. На них без электричества, в частности, остались магазины «Магнит», «Монетка» и «Пятерочка» и ряд многоквартирных домов.

По предварительным данным, устранить аварию на сетях энергетики собираются к 13:10.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что гроза оставила восемь тысяч человек в Новосибирской области без света.

ЖКХ