В Калининском районе Новосибирска десятки домов остались без света

Утром в среду, 19 июня десятки домов в Калининском районе Новосибирска остались без электричества. Об этом свидетельствуют данным муниципального портала систем жизнеобеспечения.
Согласно сайту, аварийное отключение произошло в 11:10. В результате без света остались жители домов на улицах Леваневского, Побежимова, Костонаева, Чкалова, Советской Сибири, Галковского, 12 декабря, Батарейной и Агрономической.
По данным корреспондента BFM-Новосибирск, авария затронула также улицы Олеко Дундича, 25 лет Октября и Менделеева. На них без электричества, в частности, остались магазины «Магнит», «Монетка» и «Пятерочка» и ряд многоквартирных домов.
По предварительным данным, устранить аварию на сетях энергетики собираются к 13:10.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что гроза оставила восемь тысяч человек в Новосибирской области без света.