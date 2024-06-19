В Калининском районе Новосибирска десятки домов остались без света

По данным корреспондента BFM-Новосибирск, авария затронула также улицы Олеко Дундича, 25 лет Октября и Менделеева. На них без электричества, в частности, остались магазины «Магнит», «Монетка» и «Пятерочка» и ряд многоквартирных домов.