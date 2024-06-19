В Иркутске состоится модный показ «Этноподиум. Ангара»

Модели представят национальные одежды в современном прочтении от известных и начинающих дизайнеров. Показы состоятся 20, 21 и 22 июня в 20:30 на площадке Дома Европы.

«Мы хотим показать многонациональность, многогранность нашей страны, познакомить иркутян с творчеством талантливых мастеров. Задача не только сохранить культурное наследие, но и передать его молодому поколению», — рассказала Роза Халтуева.

Подобные показы пройдут уже в третий раз. В этом году акцент сделают на новые имена: представят работы молодых дизайнеров. Например, жители и гости города увидят национальные костюмы, созданные студенткой Иркутского государственного университета Лаурой Халатян. Учащиеся Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма познакомят со своей авторской коллекцией «Сибирский шелк».