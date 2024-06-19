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В Иркутске состоится модный показ «Этноподиум. Ангара»

Иркутск, НИА-Байкал — В рамках III Байкальской недели искусств и ремесел в Иркутске пройдет открытый модный показ «Этноподиум. Ангара».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Модели представят национальные одежды в современном прочтении от известных и начинающих дизайнеров. Показы состоятся 20, 21 и 22 июня в 20:30 на площадке Дома Европы.

Мероприятие пройдет при поддержке управления культуры администрации города. По информации организатора Байкальской недели Розы Халтуевой, запланировано представление традиционных русских, эвенкийских, бурятских, казахских, татарских, таджикских костюмов. Основная часть показа — современные коллекции в стиле этно.

«Мы хотим показать многонациональность, многогранность нашей страны, познакомить иркутян с творчеством талантливых мастеров. Задача не только сохранить культурное наследие, но и передать его молодому поколению», — рассказала Роза Халтуева.

Подобные показы пройдут уже в третий раз. В этом году акцент сделают на новые имена: представят работы молодых дизайнеров. Например, жители и гости города увидят национальные костюмы, созданные студенткой Иркутского государственного университета Лаурой Халатян. Учащиеся Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма познакомят со своей авторской коллекцией «Сибирский шелк».

«Этноподиум» — яркое мероприятие, которое стало доброй традицией для областного центра. Как и прежде, администрация города поддерживает этот проект. Представители 20 регионов России и стран СНГ уже подтвердили свое участие и приедут в столицу Прибайкалья. Организаторы подготовили насыщенную и интересную программу", — прокомментировала начальник управления культуры мэрии Ольга Стрекаловская.

В рамках Байкальской недели искусств и ремесел также пройдут выставка-ярмарка «Наследие и традиции», международная конференция «Культурное наследие народов Евразии в современном мире», пешие экскурсии «Декабристы в Иркутске». Желающие смогут посетить фабрику и музей АО «Байкалкварцсамоцветы». Предусмотрены выступления творческих коллективов, мастер-классы и конкурсы для детей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

мода и красота