В Иркутске состоится модный показ «Этноподиум. Ангара»

Модели представят национальные одежды в современном прочтении от известных и начинающих дизайнеров. Показы состоятся 20, 21 и 22 июня в 20:30 на площадке Дома Европы.
Мероприятие пройдет при поддержке управления культуры администрации города. По информации организатора Байкальской недели Розы Халтуевой, запланировано представление традиционных русских, эвенкийских, бурятских, казахских, татарских, таджикских костюмов. Основная часть показа — современные коллекции в стиле этно.
«Мы хотим показать многонациональность, многогранность нашей страны, познакомить иркутян с творчеством талантливых мастеров. Задача не только сохранить культурное наследие, но и передать его молодому поколению», — рассказала Роза Халтуева.
«Этноподиум» — яркое мероприятие, которое стало доброй традицией для областного центра. Как и прежде, администрация города поддерживает этот проект. Представители 20 регионов России и стран СНГ уже подтвердили свое участие и приедут в столицу Прибайкалья. Организаторы подготовили насыщенную и интересную программу", — прокомментировала начальник управления культуры мэрии Ольга Стрекаловская.
В рамках Байкальской недели искусств и ремесел также пройдут выставка-ярмарка «Наследие и традиции», международная конференция «Культурное наследие народов Евразии в современном мире», пешие экскурсии «Декабристы в Иркутске». Желающие смогут посетить фабрику и музей АО «Байкалкварцсамоцветы». Предусмотрены выступления творческих коллективов, мастер-классы и конкурсы для детей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.