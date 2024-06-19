У Крымского моста выросла очередь

«По данным на 08:00 в очереди со стороны Тамани находится 46 транспортных средств», — сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Вечером во вторник вечером движение по мостовому переходу ограничивали в целях безопасности. Запрет действовал менее получаса.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.