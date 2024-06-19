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У Крымского моста выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала образовываться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

«По данным на 08:00 в очереди со стороны Тамани находится 46 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Вечером во вторник вечером движение по мостовому переходу ограничивали в целях безопасности. Запрет действовал менее получаса.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.