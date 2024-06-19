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Верхневолжскую набережную перекроют на 3 дня из-за съемок фильма

Движение запретят на участке набережной от площади Минина до Пискунова.

Верхневолжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют на 3 дня из-за съемок фильма. Об этом свидетельствует постановление на сайте мэрии.

Ограничение будет действовать с полуночи 23 июня до 7 утра 26 июня. Движение запретят на участке набережной от площади Минина до Пискунова, в Музейном переулке и по Пискунова от Верхневолжской набережной до улицы Минина.

В это время на перекрытом участке будут проходить съемки фильма от студии «Берг Саунд». О какой именно картине идет речь — не уточняется.

По данным Кинопоиска, сейчас компания снимает 2 фильма — боевик «Лихо» (18+) и комедийную мелодраму «Зять» (16+), в которой одну из ролей исполнит актриса из Выксы Ирина Пегова.