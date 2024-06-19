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Районов с ограничениями на посещение лесов стало больше

На территории всей Брестской области действует третий класс пожарной опасности и ограничения на помещение лесов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов введены в 56 районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Брестская область целиком окрашена на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там действует третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесных массивов.

Схожая ситуация в Гродненской области, где открытыми считаются только четыре района, это Ивьевский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский.

В Гомельской области 11 районов попали под ограничения. Это Брагинский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий, Светлогорский и Хойникский.

Желтым цветом на карте ведомства также окрашены шесть районов Витебской области (Дубровенский, Оршанский, Поставский, Сенненский, Толочинский и Чашникский).

В Минской области ограничено посещение лесов также в шести районах: Вилейском, Дзержинском, Любанском, Минском, Мядельском и Солигорском.

В Могилевской области «желтых» районов только четыре — Бобруйский, Глусский, Кировский и Осиповичский. Остальные регионы окрашены зеленым цветом, это значит, что лесные массивы там полностью открыты для посещения.

Запреты и ограничения

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

Синоптики и МЧС предупреждают

По данным Белгидромета, дневная температура воздуха в среду во многих районах Беларуси достигнет +30…+32°С.

Такое высокое значение температуры воздуха ожидается сегодня в Бресте, а в других областных центрах и белорусской столице будет немного ниже.

Спасатели предупредили, что при таких высоких значениях температуры воздуха может нарушиться электроснабжение, возникнуть природные пожары, а также возгорания в жилых и производственных зданиях.