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Даже страшно представить, что будет с холодильниками без электроэнергии в такую жару: Кому не повезет на этот раз — публикуем адреса, где в среду, 19 июня не будет света

Где не будет электричества в среду, 19 июня.

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 19 июня 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии.

Кишинев, сектор Буюканы

ул. Иона Крянгэ 53/1 частично, с 09:30 до 17:30.

Кишинев, сектор Буюканы, Дурлешты

ул. Картуша 54, Григоре Уреке 5 частично, с 09:00 до 12:00.

Кишинев, сектор Центр

ул. Алексея Матеевича, Давид Аурел 3, 4/1, 8, 8/1, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 14/1, 14/2, 15 −17, 16−18, 21−23, Ион Нистор 15−19, 16, 39, Пантелеймон Халиппа 3/1, 4−6, 5, Павел Боту 15/1 частично, с 08:50 до 16:50.

Кишинев, сектор Рышкановка

ул. Подгоренилор 91 частично, в интервале времени с 09:50 до 17:00.

Кишинев, сектор Рышкановка, Чореску

ул. Александру чел Бун, Чореску — 09:30—17:00.

село Фэурешты — ул. Дойна, Фэрешть, Градинилор, Михай Витязул, Миорица, Огоарелор, Варница с 09:30 до 17:00.

село Гояны — ул. Кишинэулуй, Гойян, Ичел, Ители, Падурилор, Пэчий, Вайлор частично, в промежутке времени между 09:30—17:00.

ул. Александру чел Бун, Александру Иоан Куза, Чореску, Чирешилор, Ливезилор, Мерилор, Михай Когэлничану, Штефан чел Маре и Сфынт, Виилор, ул. Кишинэулуй, с 09:30 до 17:00.

Крикова — ул. Дойна, Фэурешть, Градинилор, Михай Витязул, Миорица, Огоарелор, Варница, Гоян, Кишинев, село Гоян: Ичел, Пэчий, ул. Вайлор с 09:30 до 17:00.

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