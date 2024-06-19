Рабочая неделя в Воронеже закончится похолоданием до 23 градусов

Сегодня, в среду, 19 июня, в Воронежской области осадков днем не ожидается, ветер западный 8−13 м/с. Воздух прогреется до 31°.
В Воронеже днем будет 27−29°.
В четверг, 20 июня, на территории региона будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 8−13 м/с, при грозе порывы до 20 м/с. Температура ночью 14−19°, днем 28−33°.
В Воронеже днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17−19°, днем 28−30°.
В пятницу, 21 июня, по области облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут ливни. Ветер западный 8−13 м/с, во время грозы — порывы до 20 м/с. Температура ночью 11−16°, днем 20−25°.
В Воронеже кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12−14°, днем 21−23°.
Самый жаркий день 19 июня наблюдался в 1975 году, тогда дневная температура воздуха была 35° в тени. Самый холодный день 19 июня был в 2014 году — градусник показал не выше 7° тепла.