Циклон принесёт дожди в Петербург к вечеру 19 июня

На погоду Северной столицы 19 июня окажет влияние передняя часть приближающегося с запада циклонического вихря. В течение дня он будет постепенно уплотнять облака и ближе к вечеру принесёт дожди, по области возможны локальные грозы. Об этом рассказали синоптики погодного центра «Фобос» на портале «Метеовести».