На Кубани 19 июня воздух прогреется до +33 градусов

Ранее мы сообщали, что температура воды на Черном море в Сочи резко понизилась до +16 градусов. Резкое понижение температуры произошло 17 июня. Если накануне вечером температура поверхностного слоя составляла +24 градуса, к утру 17 июня она понизилась до +20, а к вечеру — до +16 градусов.