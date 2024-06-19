На Кубани 19 июня воздух прогреется до +33 градусов

Днем и вечером местами в юго-восточных районах ожидается кратковременный дождь с грозой.
Ветер северной четверти 4−9 м/с с порывами до 9−14 м/с. Температура воздуха днем +28… +33 градуса.
В горах ночью воздух прогреется до +18… +23, на Черноморском побережье ночью до +28… 33 градусов.
Ранее мы сообщали, что температура воды на Черном море в Сочи резко понизилась до +16 градусов. Резкое понижение температуры произошло 17 июня. Если накануне вечером температура поверхностного слоя составляла +24 градуса, к утру 17 июня она понизилась до +20, а к вечеру — до +16 градусов.