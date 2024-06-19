В Кузбассе разыскивают убийцу 12-летней девочки

12-летняя девочка пропала 18 июня. Подросток вышла из дома в 10 утра и не вернулась. В поисках участвовали полицейские и волонтеры. Утром 19 июня СК сообщил, что по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».