В Кузбассе разыскивают убийцу 12-летней девочки

Полиция разыскивает убийцу 12-летней девочки, тело которой обнаружили 19 июня в городе Топки примерно в 120 км от Кемерова.
«Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено сотрудниками уголовного розыска в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
В полиции отмечают, что в город, где произошло убийство, выехали наиболее опытные сотрудники, проводится комплекс необходимых для поиска преступника мер.
12-летняя девочка пропала 18 июня. Подросток вышла из дома в 10 утра и не вернулась. В поисках участвовали полицейские и волонтеры. Утром 19 июня СК сообщил, что по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».