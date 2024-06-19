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В Кузбассе разыскивают убийцу 12-летней девочки

Тело ребенка обнаружили в колодце у заброшенного здания.

Полиция разыскивает убийцу 12-летней девочки, тело которой обнаружили 19 июня в городе Топки примерно в 120 км от Кемерова.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено сотрудниками уголовного розыска в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В полиции отмечают, что в город, где произошло убийство, выехали наиболее опытные сотрудники, проводится комплекс необходимых для поиска преступника мер.

12-летняя девочка пропала 18 июня. Подросток вышла из дома в 10 утра и не вернулась. В поисках участвовали полицейские и волонтеры. Утром 19 июня СК сообщил, что по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».