КГК Беларуси запускает короткий номер 191 по вопросам качества мест отдыха

В ведомстве заметили, что на короткий номер 191 можно будет сообщить о нарушениях, выявленных в местах отдыха (туристические базы, кемпинги, веревочные городки), порядке приемы денег на указанных объектах. Кроме того, можно будет сообщить про нарушения при использовании лесного фонда, в прибрежных полосах, в том числе и о незаконном ограничении доступа к месту отдыха. Речь идет про рвы, шлагбаумы и так далее.