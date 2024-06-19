КГК Беларуси запускает короткий номер 191 по вопросам качества мест отдыха

Комитет государственного контроля Беларуси запускает короткий номер 191 по вопросам качества мест отдыха. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в период с 19 по 20 июня в Комитете госконтроля Минской области будет работать короткий номер по вопросу эффективности использования территорий рекреационного назначения, в том числе соблюдения природоохранного, налогового, земельного законодательства.
В ведомстве заметили, что на короткий номер 191 можно будет сообщить о нарушениях, выявленных в местах отдыха (туристические базы, кемпинги, веревочные городки), порядке приемы денег на указанных объектах. Кроме того, можно будет сообщить про нарушения при использовании лесного фонда, в прибрежных полосах, в том числе и о незаконном ограничении доступа к месту отдыха. Речь идет про рвы, шлагбаумы и так далее.
Сказано, что можно будет сообщить и про заброшенные объекты строительства, расположенные в местах отдыха, которые представляют угрозу безопасности и жизни населения. Вся информация будет приниматься на короткий номер 191 с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00.