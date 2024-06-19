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КГК Беларуси запускает короткий номер 191 по вопросам качества мест отдыха

КГК открывает короткий номер по вопросам эффективности использования зон рекреации.

Комитет государственного контроля Беларуси запускает короткий номер 191 по вопросам качества мест отдыха. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в период с 19 по 20 июня в Комитете госконтроля Минской области будет работать короткий номер по вопросу эффективности использования территорий рекреационного назначения, в том числе соблюдения природоохранного, налогового, земельного законодательства.

В ведомстве заметили, что на короткий номер 191 можно будет сообщить о нарушениях, выявленных в местах отдыха (туристические базы, кемпинги, веревочные городки), порядке приемы денег на указанных объектах. Кроме того, можно будет сообщить про нарушения при использовании лесного фонда, в прибрежных полосах, в том числе и о незаконном ограничении доступа к месту отдыха. Речь идет про рвы, шлагбаумы и так далее.

Сказано, что можно будет сообщить и про заброшенные объекты строительства, расположенные в местах отдыха, которые представляют угрозу безопасности и жизни населения. Вся информация будет приниматься на короткий номер 191 с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00.