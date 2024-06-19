Нижегородцам рассказали, почему в городе автобусы не ходят ночью

В Нижнем Новгороде отсутствие ночных рейсов общественного транспорта вызвано недостатком водителей. По информации из группы «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации», горожане высказали свое недовольство в соцсетях по этому поводу.
Пока большинство маршрутов заканчивают работу после 22:00 из-за нехватки водительских кадров. Ночные рейсы обещают организовать по мере увеличения персонала.
Было отмечено, что эта проблема присутствует не только в Нижнем Новгороде, но и во всей стране. В группе также рассказали, что работа водителей оказывает влияние и на выпуск автобусов в утренние и дневные часы.