В Кузбассе похитили 600 тыс. рублей, выделенных на железную дорогу

В Кузбассе были похищены средства, выделенные на развитие железной дороги, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Проверка Новокузнецкой транспортной прокуратуры обнаружила, что более 600 тысяч рублей было похищено при освоении денежных средств, предназначенных для строительства и удлинения пункта технического обслуживания локомотивов на станции Междуреченск. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».