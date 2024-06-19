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В Кузбассе похитили 600 тыс. рублей, выделенных на железную дорогу

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Кузбассе были похищены средства, выделенные на развитие железной дороги, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Проверка Новокузнецкой транспортной прокуратуры обнаружила, что более 600 тысяч рублей было похищено при освоении денежных средств, предназначенных для строительства и удлинения пункта технического обслуживания локомотивов на станции Междуреченск. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».