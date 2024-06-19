МЧС предупреждает о сильных дождях в Калининграде утром в среду

В Калининградской области в среду, 19 июня, утром ожидается гроза, шквалистые усиления ветра, местами град. Об этом рано утром предупреждает региональное МЧС.
По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», регион находится в зоне интенсивных осадков и в ближайший час сильные дожди начнутся в Калининграде и далее распространятся на остальную часть области.
Грозовые тучи подходят к Багратионовскому району и далее накроют центральную и северную часть области (Гвардейский, Полесский, Черняховский, Неманский районы). Вероятно, достанется и Калининграду.
Ждем ливень и усиление ветра в порывах до 15−20 м/с.