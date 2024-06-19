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МЧС предупреждает о сильных дождях в Калининграде утром в среду

Город и область попал в зону интенсивных осадков.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 83% 765 мм рт. ст. +22°

В Калининградской области в среду, 19 июня, утром ожидается гроза, шквалистые усиления ветра, местами град. Об этом рано утром предупреждает региональное МЧС.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», регион находится в зоне интенсивных осадков и в ближайший час сильные дожди начнутся в Калининграде и далее распространятся на остальную часть области.

Грозовые тучи подходят к Багратионовскому району и далее накроют центральную и северную часть области (Гвардейский, Полесский, Черняховский, Неманский районы). Вероятно, достанется и Калининграду.

Ждем ливень и усиление ветра в порывах до 15−20 м/с.