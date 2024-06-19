Первые трамваи модели «Львенок» 19 июня вышли на линию в Волгограде

По данным администрации города, 10 новых трамваев модели «Львенок», поставленных в Волгоград в соответствии с инвестиционным соглашением, начали свою работу на маршруте № 2 «Детский центр» — «Школа № 36».
На линии будет курсировать 9 трамваев, а один вагон подготовлен на случай, если возникнет необходимость замены. Все 10 единиц прошли проверку, проехали не менее 50 км каждый во время испытательного периода. Расписание движения и временные интервалы останутся неизменными: первые рейсы начнутся в будние дни в 5.40 с конечных остановок, а интервал движения в течение дня будет составлять 5−8 минут, за исключением поздних вечерних отправлений.
Общее количество приобретенных для города трамваев моделей «Львенок» и «Невский» составляет 62. Из них 38 вагонов предназначены для скоростного трамвая, а 24 — для обслуживания других маршрутов. Обновление трамвайного парка города входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.
Отметим, что в Волгоградской области осуществляется комплексная работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Например, в городе-герое решена задача по полному обновлению парка троллейбусов. Продолжается введение в эксплуатацию новых автобусов, трамваев и другого электротранспорта.
Ранее руководитель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении более 4,8 млрд рублей регионам для улучшения сети городского электротранспорта — средства также получит Волгоградская область.