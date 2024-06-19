Первые трамваи модели «Львенок» 19 июня вышли на линию в Волгограде

На линии будет курсировать 9 трамваев, а один вагон подготовлен на случай, если возникнет необходимость замены. Все 10 единиц прошли проверку, проехали не менее 50 км каждый во время испытательного периода. Расписание движения и временные интервалы останутся неизменными: первые рейсы начнутся в будние дни в 5.40 с конечных остановок, а интервал движения в течение дня будет составлять 5−8 минут, за исключением поздних вечерних отправлений.