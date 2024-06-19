Восемь школ и 13 детсадов планируют построить в центре Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе хотят возвести школы в районе домов № 23−163 В на Родионова и в районе Больших оврагов на улице Елецкой на 900 мест, а также двух детских садов на 360 мест. На Гребном канале появятся школа на 340 мест и детсад на 250 мест. Уже стартовали проектно-изыскательские работы по строительству отдельного корпуса школы № 103 на 500 мест и школы по улице Верхнепечерская на 530 мест.