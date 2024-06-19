Восемь школ и 13 детсадов планируют построить в центре Нижнего Новгорода

Замдиректора департамента строительства и капремонта Артем Каразанов отметил, что проанализированы все районы города, где требуется строительство образовательных учреждений.
В Нижегородском районе хотят возвести школы в районе домов № 23−163 В на Родионова и в районе Больших оврагов на улице Елецкой на 900 мест, а также двух детских садов на 360 мест. На Гребном канале появятся школа на 340 мест и детсад на 250 мест. Уже стартовали проектно-изыскательские работы по строительству отдельного корпуса школы № 103 на 500 мест и школы по улице Верхнепечерская на 530 мест.
В рамках развития застроенной территории в границах улиц Сеченова, Тургенева построят детсад на 60 мест на месте расселенного аварийного многоквартирного дома. Также детсад для 80 воспитанников появится в границах улиц Ильинская, Горького, Малая Ямская. На территории «Дома на набережной» предусмотрено строительство детского сада на 150 мест в границах улиц Родионова, Северо-Восточная за счет инвестора.
В рамках КРТ «Черниговская набережная» возведут встроенно-пристроенные детсад на 110 мест и начальную школу на 120 учеников.
Также Институт развития агломерации Нижегородской области разрабатывает проекты КРТ жилой застройки с социальными объектами, чтобы сразу обеспечивать новые микрорайоны детсадами и школами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что вторую школу на 675 учеников начали строить в ЖК «Анкудиновский парк».