Синоптики обещают иркутянам похолодание, сильный дождь и грозу

В западных, северо-западных, Катангском, северо-восточных районах местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +13,+18°, местами +4,+9°, в северо-восточных районах +25,+30°.
В Иркутске будет облачно, ночью ожидается сильный дождь, гроза, днем — умеренный дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура ночью +9,+11°, днем до +14°.