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Синоптики обещают иркутянам похолодание, сильный дождь и грозу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Иркутской области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные, местами сильные дожди, в Слюдянском районе, ночью в южных, Качугском районах, днем в Казачинско-Ленском районе сильные, местами очень сильные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2023

В западных, северо-западных, Катангском, северо-восточных районах местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +13,+18°, местами +4,+9°, в северо-восточных районах +25,+30°.

В Иркутске будет облачно, ночью ожидается сильный дождь, гроза, днем — умеренный дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура ночью +9,+11°, днем до +14°.