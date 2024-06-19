Синоптики обещают иркутянам похолодание, сильный дождь и грозу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Иркутской области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные, местами сильные дожди, в Слюдянском районе, ночью в южных, Качугском районах, днем в Казачинско-Ленском районе сильные, местами очень сильные дожди.