Дожди пока не хотят покидать Хабаровский край

Едва выглянуло солнце и немного потеплело, как к нам вернулась робкая надежда, что лето все-таки будет в этом году. Но, увы, небо опять заволокло тучами. Лето, конечно, придет, вернется к нам, но точно не теперь. Уже завтра, 20 июня, практически на всей территории Хабаровского края пройдут дожди.
Так, в Хабаровске 20 июня ночью +11…+13, днем +17…+19 и все тот же дождь. В Вяземском ночью +14…+16, днем +20…+22, в Бикине еще теплее, на рассвете +15…+17, днем +21…+23 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Тепло, но дождливо!
Удивительная погода стоит в Чегдомыне, ночью там +9…+11, а вот днем +20…+22 градуса и без осадков. В Троицком на рассвете +10…+12, днем +17…+19 градусов, пройдет небольшой дождь.
В Комсомольске-на-Амуре в темное время суток +9…+11, днем +14…+16 градусов, дождь. В Охотске без осадков, ночью +6…+8, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. В Советской Гавани ночью +7…+9, днем +11…+13 градусов. В селе имени Полины Осипенко ночью +5…+7, днем те же +11…+13 градусов. В Николаевске-на-Амуре на рассвете +5…+7 градусов, после обеда +10…+12 градусов.
А на самом севере еще совсем не лето. В Чумикане ночью +4…+6, днем ненамного лучше +6…+8 градусов, пройдет небольшой дождь. В Аяне тоже по-прежнему дождливо, ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.
Уровень Амура у Хабаровска 173 сантиметра, температура воды 15,2 градуса. В ближайшие двое суток река прибавит еще 20−25 сантиметров.