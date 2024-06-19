Дожди пока не хотят покидать Хабаровский край

Едва выглянуло солнце и немного потеплело, как к нам вернулась робкая надежда, что лето все-таки будет в этом году. Но, увы, небо опять заволокло тучами. Лето, конечно, придет, вернется к нам, но точно не теперь. Уже завтра, 20 июня, практически на всей территории Хабаровского края пройдут дожди.