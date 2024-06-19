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Синоптики рассказали, когда в Самарской области спадет жара

С 19 по 21 июня Самарская область будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. В большинстве районов пройдут грозовые дожди, местами со шквалистым усилением ветра и градом.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 83% 765 мм рт. ст. +22°

К концу недели, со сменой воздушных потоков на северо-западные, на Среднюю Волгу начнет поступать более прохладный воздух умеренных широт и температурный фон опустится до своих климатических значений.

В среду, 19 июня, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер Юго-западный, западный, 7…12 м/с. При грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха +27…+32 °C.

В четверг, 20 июня, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер Западный, 7…12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +15…+20 °C. Днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер Западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +25…+30 °C.

В пятницу, 21 июня, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер Западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +15…+20 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Западный, 7…12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +27…+32 °C, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 22 июня, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер Северный, 7…12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +15…+20 °C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер Северный, 7…12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +22…+27 °C.