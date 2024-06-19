Уфу с 450-летием поздравят ведущие российские звезды

30 и 31 августа в этнопарке «Ватан» пройдет международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», а 31 августа на «Уфа-Арене» состоится представление «Река времени». Оно представляет собой историческое путешествие по важным вехам развития Уфы. В концертах примут участие Николай Басков, группа «Пицца», Ильдар и Аскар Абдразаковы и другие артисты.
На Советской площади состоится всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев» и фестиваль классической музыки «Романтика осени». На сцену выйдут артисты симфонического оркестра России имени Евгения Свтланова, симфонический оркестр Узбекистана, Денис Мацуев, Аскар и Ильдар Абжразаковы, Женизбек Пиязов.
В сентябре башкирскую столицу с гастролями посетит государственный академический театр кукол имени Сергея Образцова, также пройдет всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть». А в ноябре Уфу ждет Фестиваль Ильдара Абдразакова и Дни Государственного Эрмитажа.