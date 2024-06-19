Уфу с 450-летием поздравят ведущие российские звезды

30 и 31 августа в этнопарке «Ватан» пройдет международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», а 31 августа на «Уфа-Арене» состоится представление «Река времени». Оно представляет собой историческое путешествие по важным вехам развития Уфы. В концертах примут участие Николай Басков, группа «Пицца», Ильдар и Аскар Абдразаковы и другие артисты.