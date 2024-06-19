Под Новосибирском жители не могут остановить заражение кошек нотоэдрозом

«Ситуация стандартная, жители подкармливают кошек, а безответственные хозяева подкидывают туда своих котов и кошек, ставших ненужными. Животные живут в подвалах и теплотрассах. Каждая кошка рожает раз в три месяца от 3 до 6 котят. Конечно, далеко не все выживают, но те, которые выживут, уже через полгода начнут приносить потомство. Соответственно, если там два года назад было 10 кошек, то теперь уже 40», — объясняют журналисту «АиФ-Новосибирск» волонтеры.