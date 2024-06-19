Под Новосибирском жители не могут остановить заражение кошек нотоэдрозом

В Барабинске Новосибирской области есть дворы, которые буквально кишат бездомными кошками с чесоточным клещом. Почти все животные не стерилизованы и стабильно приносят котят. В итоге получается, что кошки плодятся и заражают друг друга нотоэдрозом. АиФ-Новосибирск пообщался с волонтерами, которые негодуют из-за этой ситуации.
Как пишут в группе «Дом хвостатой Надежды», это «ужасное место» зоозащитники открыли для себя недавно.
«В Барабинске начиная с улицы Пушкина, 115 и заканчивая Карла Маркса, 112 дворы кишат кошками, это же просто ад какой-то по количеству бездомных кошек. И почти все они не стерильны, стабильно приносят котят. Отчаяние и ужас — единственные эмоции, которые накрывают при виде их количества и состояния», — делятся волонтеры.
Отметим, что от нотоэдроза животные испытывают сильную боль, сильный зуд, а шерсть выпадает кусками. А заболевание это очень заразное, кошки находятся в контакте друг с другом.
«Ситуация стандартная, жители подкармливают кошек, а безответственные хозяева подкидывают туда своих котов и кошек, ставших ненужными. Животные живут в подвалах и теплотрассах. Каждая кошка рожает раз в три месяца от 3 до 6 котят. Конечно, далеко не все выживают, но те, которые выживут, уже через полгода начнут приносить потомство. Соответственно, если там два года назад было 10 кошек, то теперь уже 40», — объясняют журналисту «АиФ-Новосибирск» волонтеры.
По словам волонтеров, это довольно хрупкие животные. Например, если в популяцию пробивается больное животное, то через некоторое время заболеет множество кошек.
«Да, большинство этих заболеваний не опасны для человека, но смотреть на больных и мучающихся животных просто невозможно. Ребята, животных в этих дворах надо отлавливать и стерилизовать, иначе этот ужас никогда не остановится. Мы будем этим заниматься», — заявляют зоозащитники.
Зоозащитники давно практикуют отлов кошек в таких местах, стерилизацию и возврат туда же. Но было бы намного проще, если бы жители домов с зараженными кошками тоже участвовали в этом.
«У нас есть такие примеры, когда жители сами ловят кошек, собирают деньги на стерилизацию/кастрацию, передерживают после операции и отпускают обратно. Но сначала нужно по максимуму обработать животных. На всех передержках есть другие животные, рисковать которыми мы не можем», — рассказали в сообществе «Дом хвостатой Надежды».
Отметим, что нотоэдроз можно купировать еще на ранней стадии специальными каплями на холку. Однако цена одной такой пипетки — примерно 700 рублей.
Журналист «АиФ-Новосибирск» поинтересовалась, не обращались ли волонтеры в администрацию города, на что они ответили: «Нет. Какое решение может предложить администрация? По кошкам нет программы ОСВВ и приютов для кошек тоже нет. Администрация скорее, чтобы избавиться от этой проблемы, замурует все входы в теплотрассы и продухи в подвалах».
В заключение волонтеры обратились к жителям Барабинска, а именно домов по улице Пушкина, 115 до улицы Карла Маркса, 112, поучаствовать финансово в лечении и стерилизации кошек, так как зараженные животные плодятся в геометрической прогрессии.