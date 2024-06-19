Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве девочки в Кузбассе

Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием убийства 12-летней девочки в Топках Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Ребёнок исчез и был объявлен в розыск вчера. Сегодня, 19 июня, в ходе поисковых мероприятий следователи нашли тело девочки. Сейчас уже установлен подозреваемый мужчина, который причастен к преступлению. Его доставляют к следователю для проведения необходимых следственных и процессуальных действий. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Кемеровской области Александра Безукладникова доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.