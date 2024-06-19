С 1 июля в Новосибирске изменятся тарифы на электроэнергию

Все потребители будут разделены на диапазоны в зависимости от объема потребляемой электроэнергии:



1-й диапазон (до 10 980 кВтч/месяц) — 3,66 ₽/кВтч.

2-й диапазон (свыше 10 980 и до 14 640 кВтч/месяц) — 5,39 ₽/кВтч.

3-й диапазон (свыше 14 640 кВтч/месяц) — 7,11 ₽/кВтч.



— Дифференциация тарифов направлена на рациональное использование электроэнергии. Однако не стоит бояться большого увеличения суммы оплаты за электричество: в среднем семьи тратят около 200 кВтч электроэнергии в месяц, — объяснили в энергосбыте.