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С 1 июля в Новосибирске изменятся тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию с 1 июля станут дифференцированными. Больше всех придется платить майнерам криптовалют.

Источник: Прецедент

Информация о новых тарифах опубликована в телеграм-канале «Новосибирскэнергосбыт».

Все потребители будут разделены на диапазоны в зависимости от объема потребляемой электроэнергии:

1-й диапазон (до 10 980 кВтч/месяц) — 3,66 ₽/кВтч.
2-й диапазон (свыше 10 980 и до 14 640 кВтч/месяц) — 5,39 ₽/кВтч.
3-й диапазон (свыше 14 640 кВтч/месяц) — 7,11 ₽/кВтч.

 — Дифференциация тарифов направлена на рациональное использование электроэнергии. Однако не стоит бояться большого увеличения суммы оплаты за электричество: в среднем семьи тратят около 200 кВтч электроэнергии в месяц, — объяснили в энергосбыте.

Чрезмерно высокий уровень потребления электроэнергии, вероятнее всего, говорит о ее использовании в коммерческих нуждах, в том числе, на майнинг-фермах по созданию криптовалюты. Вот такие потребители и будут платить намного больше, чем ранее.

Ранее «Прецедент» писал: третьи сутки сидят без света жители села Новолуговое в Новосибирской области.

Екатерина СОСНИНА.

ЖКХ