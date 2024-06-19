С 1 июля в Новосибирске изменятся тарифы на электроэнергию

Информация о новых тарифах опубликована в телеграм-канале «Новосибирскэнергосбыт».
Все потребители будут разделены на диапазоны в зависимости от объема потребляемой электроэнергии:
1-й диапазон (до 10 980 кВтч/месяц) — 3,66 ₽/кВтч.
2-й диапазон (свыше 10 980 и до 14 640 кВтч/месяц) — 5,39 ₽/кВтч.
3-й диапазон (свыше 14 640 кВтч/месяц) — 7,11 ₽/кВтч.
— Дифференциация тарифов направлена на рациональное использование электроэнергии. Однако не стоит бояться большого увеличения суммы оплаты за электричество: в среднем семьи тратят около 200 кВтч электроэнергии в месяц, — объяснили в энергосбыте.
Чрезмерно высокий уровень потребления электроэнергии, вероятнее всего, говорит о ее использовании в коммерческих нуждах, в том числе, на майнинг-фермах по созданию криптовалюты. Вот такие потребители и будут платить намного больше, чем ранее.
Ранее «Прецедент» писал: третьи сутки сидят без света жители села Новолуговое в Новосибирской области.
Екатерина СОСНИНА.