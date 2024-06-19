На подготовку Омска к отопительному сезону у Виталия Хоценко попросят миллиард

В Омском городском Совете состоялось заседание комитета по вопросам ЖКХ. Депутаты заслушали информацию мэрии о прохождении завершившегося отопительного сезона. В городе было зафиксировано 1 516 сообщений об отключениях отопления из-за повреждений на трубопроводах теплосетей. Депутаты выразили недовольство тем, как администрация проверяет готовность котельных и сетей к сезону. Комитет признал работу мэрии по этому вопросу неудовлетворительной.
«В этом году проверку и подготовку котельных необходимо провести более тщательно. Также в связи с нехваткой средств на подготовку отопительного сезона комитет решил направить обращение к губернатору Омской области о выделении дополнительных средств», — сказал председательствующий на заседании Андрей Никитин.
К следующему заседанию комитета по вопросам ЖКХ будет подготовлено письмо в адрес главы региона Виталия Хоценко с просьбой выделить миллиард рублей на ремонт городских сетей.