На подготовку Омска к отопительному сезону у Виталия Хоценко попросят миллиард

В Омском городском Совете состоялось заседание комитета по вопросам ЖКХ. Депутаты заслушали информацию мэрии о прохождении завершившегося отопительного сезона. В городе было зафиксировано 1 516 сообщений об отключениях отопления из-за повреждений на трубопроводах теплосетей. Депутаты выразили недовольство тем, как администрация проверяет готовность котельных и сетей к сезону. Комитет признал работу мэрии по этому вопросу неудовлетворительной.