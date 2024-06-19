В сквере братьев Сазоновых появятся видеокамеры

Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, что сейчас там идут работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На аллее будет уложена новая плитка и установлены новые бордюры. Также в сквере выполнят озеленение и установят малые архитектурные формы.
Помимо этого подрядчик смонтирует 32 современных светильника и систему видеонаблюдения. Информация с камер будет поступать в единую систему мониторинга.
Это, в свою очередь, позволит находить вандалов и оказывать помощь полиции в оперативно-розыскных мероприятиях. Работы в сквере братьев Сазоновых должны быть завершены до конца июля.