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В сквере братьев Сазоновых появятся видеокамеры

В сквере Александра и Владимира Сазоновых появится система видеонаблюдения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, что сейчас там идут работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На аллее будет уложена новая плитка и установлены новые бордюры. Также в сквере выполнят озеленение и установят малые архитектурные формы.

Помимо этого подрядчик смонтирует 32 современных светильника и систему видеонаблюдения. Информация с камер будет поступать в единую систему мониторинга.

Это, в свою очередь, позволит находить вандалов и оказывать помощь полиции в оперативно-розыскных мероприятиях. Работы в сквере братьев Сазоновых должны быть завершены до конца июля.

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